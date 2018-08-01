Названы самые «больные» регионы России

Минздрав назвал самые «больные» и «здоровые» регионы России

Минздрав назвал регионы России , в которых зафиксировано больше и меньше всего болезней среди граждан. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

В среднем же по России в 2017 году было зарегистрировано 161776 недугов на 100 тысяч населения.

Ранее в Минздраве порекомендовали россиянам отказаться от жирной пищи во время жары.