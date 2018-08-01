Ещё
Названы самые «больные» регионы России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав назвал самые «больные» и «здоровые» регионы России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Sergey Kovalev globallookpress.com
Минздрав назвал регионы России, в которых зафиксировано больше и меньше всего болезней среди граждан. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
По информации за 2017 год, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае — на 100 тысяч населения пришлось 253429,5 заболеваний. За ним следуют Санкт-Петербург (236874,7), Ненецкий АО (230700,8), Карелия (230371,7) и Республика Коми (230230,4).
При этом меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии (95473,8), Чечне (112108,9), Курской области (115123,6), Республике Тыва (115621,4) и Астраханской области (115921,2).
В среднем же по России в 2017 году было зарегистрировано 161776 недугов на 100 тысяч населения.
Ранее в Минздраве порекомендовали россиянам отказаться от жирной пищи во время жары.
RT на русском: последние новости
В Москве 1 августа ожидается до +29 °С Что известно о предполагаемой гибели журналистов в ЦАР Скончался актёр Сергей Шеховцов
Комментарии2  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал101
Лепс ударил Аллу Михееву321
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу109
России пообещали «санкции из ада»55
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение