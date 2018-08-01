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Названы самые «больные» и «здоровые» регионы РФ
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Минздрав назвал самые «больные» и «здоровые» регионы России 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Sergey Kovalev globallookpress.com
Минздрав назвал регионы России, в которых зафиксировано больше и меньше всего болезней среди граждан. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
По информации за 2017 год, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае — на 100 тысяч населения пришлось 253429,5 заболеваний. За ним следуют Санкт-Петербург (236874,7), Ненецкий АО (230700,8), Карелия (230371,7) и Республика Коми (230230,4).
При этом меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии (95473,8), Чечне (112108,9), Курской области (115123,6), Республике Тыва (115621,4) и Астраханской области (115921,2).
В среднем же по России в 2017 году было зарегистрировано 161776 недугов на 100 тысяч населения.
Ранее в Минздраве порекомендовали россиянам отказаться от жирной пищи во время жары.
RT на русском: последние новости
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