Жизнь россиян с августа существенно изменится

Что изменится в жизни россиян с августа 2018 года

ТАСС представляет подборку важных законов, постановлений и нововведений, которые начнут действовать в наступившем августе.

Размер госпошлины за выдачу документов повысится

С 3 августа госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта составит не 3,5 тыс. рублей, а 5 тыс. рублей. Согласно принятым к закону поправкам, также увеличится стоимость документа для детей младше 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Новый вид пошлины устанавливается и на выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, которое оформляется в виде пластиковой карты нового поколения. С 500 рублей стоимость документа повысится до 1,5 тыс. рублей. Плата за получение водительского удостоверения увеличится с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. В эту же сумму обойдется восстановление или замена удостоверения. Стоимость прав старого образца в виде пластиковой карточки составит 2 тыс. рублей.

Начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа работающие пенсионеры, за которых работодатели выплачивали страховые взносы в 2017 году, получат прибавку к пенсии. Размер прибавки рассчитывается индивидуально, с учетом зарплаты. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля. Территориальный орган Пенсионного фонда пересчитает страховую пенсию в автоматическом порядке, то есть пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в ПФР с заявлением. Корректировка пенсий работающих пенсионеров с учетом страховых взносов происходит в августе ежегодно. По данным на 1 мая 2018 года, в России работают порядка 9 млн пенсионеров.

Налоговая раскроет часть налоговой тайны

С 1 августа на сайте Федеральной налоговой службы России начнут выкладываться сведения о налогоплательщиках, относившиеся ранее к налоговой тайне. Нововведения затронут малый и средний бизнес.

В открытом доступе окажется информация о численности работников организации, о специальных налоговых режимах, которыми пользуется компания, а также сведения о ее участии в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения. Предполагается, что с помощью проекта "Прозрачный бизнес" каждый предприниматель сможет оценить риски при выборе партнеров для сотрудничества.

Информация об организациях, которые входят в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также о крупнейших налогоплательщиках обнародована не будет.

Проезд в электричках для некоторых жителей Москвы и области станет бесплатным

С 1 августа проезд в пригородных поездах Московской области станет бесплатным. Такая возможность распространяется только на жителей Москвы и Подмосковья, которые относятся к некоторым льготным категориям. Право на бесплатный проезд получили все пенсионеры Москвы и Московской области, а также почетные доноры СССР, России и Москвы, законные представители детей-инвалидов и др. Всего льготой смогут воспользоваться 2,8 млн человек.

В железнодорожных билетах график поездов будет указываться по местному времени

С 1 августа в железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов будет указываться по местному времени. При этом в билете предполагается делать уточнение, на сколько часов местное время отличается от московского. Например: "отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3)". Эта информация также будет отображена на информационных табло на вокзалах, платформах и в поездах.

Откроется въезд в Россию по электронным визам через все аэропорты Дальнего Востока

С 19 августа начнет действовать новый закон, который позволит въезжать на территорию России по электронным визам через все аэропорты Дальневосточного региона. Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года.

Сейчас иностранцы могут приехать по такой визе в Приморский край , на Камчатку и Сахалин.

Иностранцам, прибывающим в РФ через определенные воздушные пункты пропуска, оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа. Они будут иметь возможность передвигаться в пределах субъекта, в который приехали. Предполагается, что новый закон многократно увеличит приток туристов в Россию.

Повышаются цены на алкогольную продукцию

С 20 августа вырастут цены на водку, коньяк и другие крепкие напитки. Изменения коснутся и закупочных, и розничных цен. На водку крепостью от 37 до 40 градусов начнет действовать минимальная розничная цена. Согласно новым правилам, стоимость 0,5 литра водки крепостью от 37 до 38 градусов устанавливается на уровне 205 рублей. До 205 рублей за 0,5 литра повышается минимальная розничная цена на водку крепостью от 38 до 39 градусов (до 20 августа — 201 рубль). Минимальная розничная цена на водку крепостью от 39 до 40 градусов остается на прежнем уровне — 205 рублей за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.

Дарья Бурлакова