Погибшему в ЦАР Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь»

Погибшему в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь»

Режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву , который был убит в ЦАР 31 июля, посмертно присудили премию "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись. Об этом сообщается на сайте премии.

"Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно", — говорится в сообщении.

Также составители сообщения назвали Расторгуева одним из "талантливейших" режиссеров своего времени.

Представители "Лавровой ветви" отметили, что Расторгуев неоднократно был членом большого жюри, а также получал премию: в 2001 за фильм "Мамочки" (в номинации "Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм"), а в 2005 за ленту "Дикий, дикий пляж. Жар нежных" (победа в номинации "Лучший неигровой арт-фильм").