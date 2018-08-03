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Погибшему в ЦАР Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь»
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Погибшему в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву, который был убит в ЦАР 31 июля, посмертно присудили премию "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись. Об этом сообщается на сайте премии.
"Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно", — говорится в сообщении.
Также составители сообщения назвали Расторгуева одним из "талантливейших" режиссеров своего времени.
Представители "Лавровой ветви" отметили, что Расторгуев неоднократно был членом большого жюри, а также получал премию: в 2001 за фильм "Мамочки" (в номинации "Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм"), а в 2005 за ленту "Дикий, дикий пляж. Жар нежных" (победа в номинации "Лучший неигровой арт-фильм").
Ранее сообщалось, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.
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