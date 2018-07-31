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Какая погода ждет жителей Самарской области в августе
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Какая погода ждет жителей Самарской области в августе 

ТРК Губерния 23 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Последний месяц лета в 63 регионе будет по-настоящему бархатным. С началом августа в губернию вернется теплая, но не жаркая погода. Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели, обещают синоптики. 1 августа температура воздуха по области установится в пределах 23-28 °C и будет держаться несколько дней. Ветер в первую неделю этого месяца будет дуть преимущественно с севера и северо-востока со скоростью 5-10 м/с. По информации Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха в Самаре и области составит 17,8 — 20,3 градуса, что несколько выше средних многолетних значений. Количество осадков в августе ожидается в пределах нормы. Похолодание возможно лишь в конце месяца. Температура снизится до 15 °C, придет пасмурная погода, начнутся затяжные дожди.
Фото: pixabay.com
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