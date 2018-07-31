На Камчатку можно приехать по онлайн визе 

В силу вступает закон, который распространяет упрощенный визовый механизм на технически оснащенные аэропорты ДФО, а также постановление кабмина, которое устанавливает перечень воздушных гаваней. В новом режиме эти аэропорты должны заработать до 1 сентября. Сейчас по электронным визам иностранные гости могут въехать в Россию только через пункты особой экономической зоны в Калининградской области и Свободного порта Владивосток.
Уже год действует система выдачи электронных виз. За это время, по информации минвостокразвития, их выдано более тридцати тысяч. Активнее такие визы используют гости из Китая, охотно едут на Дальний Восток японцы. Воспользоваться электронными визами могут граждане 18 государств. Заявка подается на специализированном сайте за четыре дня до въезда. Консульский сбор не взимается.
"Электронная виза — это один из механизмов смягчения администрирования процесса получения виз. Как мы знаем, в целом смягчение администрирования увеличивает турпоток от десяти процентов", — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Особенно это важно для Дальнего Востока. С Южной Кореей у России уже действует режим безвизового въезда, с Китаем — режим группового безвизового въезда. Расширение механизма электронных виз позволит привлечь туристов также из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, поясняет эксперт. Расширяется и география регионов, куда поедут туристы. Теперь им будет проще посещать Камчатку и другие регионы Дальнего Востока, где вводятся онлайн визы.
Предложение эксперта
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:
— Было бы желательно в дальнейшем распространить эксперимент по электронным визам и на Черноморское побережье, Крым. Очень ждут введения электронных виз также Москва и Санкт-Петербург.