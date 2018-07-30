Гидрометцентр сообщил об усилении жары выше 40 градусов 

Влияние южного циклона, который больше месяца поливал дождями центр России, ослабевает, передает "Российская газета".
Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, с начала этой недели вероятность ливней уменьшается.
Но вместе с этим немного понижается температура на севере Центрального округа. Термометры будут показывать плюс 21-26 тепла. В Архангельской, Вологодской и Мурманской областях температура будет в пределах 20-25 градусов. Дождей не ожидается. На побережье Ненецкого автономного округа совсем холодно — до плюс 10 градусов.
Зато на северо-запад циклон пригнал жаркий воздух. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях дойдет до плюс 30. По-прежнему сильная жара на юге Центрального округа — до 35 градусов и выше. Например, в Воронежской области.
На севере Поволжья — в Кировской области — дождливо. Днем 20-27 градусов. В Саратовской и Самарской областях очень жарко — до плюс 38 градусов.
В Ростовской области, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии погода по-прежнему дождливая и ветреная, и до 35 градусов. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до 38 градусов. 40 и выше в Ставропольском крае. На Черноморском побережье в разгар сезона 28-33 градуса. Вода у побережья очень теплая — 26-27 градусов.
В Крыму тоже дождливо и жарко — до 34 выше нуля. Но морская вода местами прохладная — в районе Ялты только плюс 20. Сказывается влияние апвеллинга — природного явления, при котором северный ветер отгоняет теплую воду с поверхности. Но она скоро прогреется. А в основном температура воды у побережья Крыма 24-26 градусов.
На среднем Урале резкое понижение температуры на 7-10 градусов, будет всего 18-20 тепла. На южном Урале температура воздуха понизится на пять градусов — до 20-25 тепла. Синоптик объясняет такую резкую смену характера погоды не астрономическими явлениями, которые наблюдались в минувшую пятницу, а атмосферным фронтом, приведшим к смене антициклонов. Один жаркий антициклон уходит в Казахстан, а другой — более прохладный из Скандинавии — идет на север. По его периферии, которая затронет Урал, будут дуть северные и северо-восточные ветры с холодного Карского моря.
"Это обычная атмосферная циркуляция", — поясняет Паршина.
Новый скандинавский антициклон разрастается до огромных размеров и вторгается холодным воздухом на север Западной Сибири, где температура тоже понизится градусов на десять, будет не выше плюс 20-ти. На юге Тюменской области столбики термометров не поднимутся выше 18-20. На юге Западной Сибири — в Омской области — ожидаются небольшие дожди.
Еще один атмосферный фронт будет проходить по Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, по Алтаю, там прогремят грозы, температура от 16 до 27 градусов.
В Красноярском крае дожди разной интенсивности, температура от 20 до 25 тепла. На Таймыре днем не выше 8-13 градусов. На побережье моря Лаптевых все еще лежит лед.
На юго-востоке Сибири — в Иркутской области — много дождей, туда выносится тропический воздух из Китая, днем 22-27 градусов.
Много дождей на юге Дальневосточного округа, в частности, в Амурской области. Температура там 27-32 градуса. В Хабаровском крае около 30-ти. Не обойдется без осадков и в Приморье. На Сахалине небольшой дождь и 17-22 градуса. На Чукотке всего 7-12 и тоже дожди. На арктическом побережье только ноль градусов. В Магаданской области днем 12-17 градусов.
В Москве и области неделя начнется с сухой погоды. Днем в понедельник около 25 тепла. 31 июля и 1 августа без осадков, днем 23-28 градусов. 2-3 августа без осадков, 24-29 тепла. 3 и 4 августа облачно, с прояснениями, 23-28 градусов.