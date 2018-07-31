Названы самые доступные туры в конце августа

Анапа и Средние цены на пакетные туры с вылетом 18 августа на основные российские пляжные курорты ( Сочи Крым ) понизились по сравнению с началом месяца, а ряд европейских направлений в конце лета серьезно подорожал, сообщает АТОР.

Наименьшее снижение за две недели продемонстрировал Сочи — 3,3%, гораздо серьезнее понизились средние цены на Анапу (-17%) и Крым (-30%).

Из зарубежных направлений наиболее существенно средняя цена поднялась по Черногории (+52%), Испании (+44%), Таиланду (+20%), Кипру (+9%). По Италии рост не столь значителен (+4,4%), но цены остаются высокими.

При этом средняя стоимость на туров в Турцию с вылетом 18 августа неожиданно понизились по сравнению с замером двухнедельной давности — и сразу на 21%. Уменьшились средние цены и на туры в Грецию (-11,3%), Болгарию (-14,2%) и Тунис (-7,5%, продолжение падения).

На первом месте рейтинга самых доступных направлений находится Крым, куда на неделю по турпутевке можно улететь минимум за 28 760 рублей. На втором месте расположилась Анапа (39 950 рублей), на третьем — Греция (38 980 рублей). Замкнули пятерку Турция (39 200 рублей) и Сочи (46 300 рублей).

Также в рейтинг вошли Черногория (51 100 рублей), Италия (52 300 рублей), Болгария (52 400 рублей), Испания (54 800 рублей), Кипр (56 400 рублей), Тунис (56 600 рублей) и Таиланд (74 тысячи рублей).