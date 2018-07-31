Россия откроет генконсульство в Пхукете

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении генерального консульства РФ в городе Пхукете", — говорится в документе, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Кабмин поручил внешнеполитическому ведомству "установить штатную численность работников генконсульства в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД и утвердить его штатное расписание". Расходы на открытие и содержание генконсульства начиная с 2018 года "осуществлять за счет бюджетных ассигнований", отмечено в распоряжении.