Ещё
Россия откроет генконсульство в Пхукете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия откроет генконсульство в Пхукете 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия откроет генеральное консульство в Пхукете (Королевство Таиланд).
Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении генерального консульства РФ в городе Пхукете", — говорится в документе, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Кабмин поручил внешнеполитическому ведомству "установить штатную численность работников генконсульства в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД и утвердить его штатное расписание". Расходы на открытие и содержание генконсульства начиная с 2018 года "осуществлять за счет бюджетных ассигнований", отмечено в распоряжении.
Сейчас российское генконсульство на территории Таиланда работает в Бангкоке, в Пхукете — почетное консульство.
ТАСС: последние новости
Умер актер Сергей Шеховцов Миноритарии совета директоров "Эха Москвы" предложили кандидатуру Годлиной в феврале Более 600 тыс. автомобилей прибыли в Крым по новому мосту с момента его открытия
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост85
Запашный экстренно госпитализирован
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение392
Внуки Исмаилова живут в нищете30
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»248
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение