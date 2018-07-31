В Смоленской области загорелся мусорный полигон

В Смоленской области полыхает мусорный полигон

По сообщениям, которые приходят с места пожара, МЧС планирует увеличить группировку сил задействованных в тушении огня. При необходимости будет применена авиация.

В деревне Ивашково Гагаринского района Смоленской области крупный пожар. Пылает полигон твердых бытовых отходов. На тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения области. Огонь тушат 40 человек и 15 единиц специальной и пожарной техники, сообщает заместитель Главного управления МЧС России по Смоленской области Геннадий Кабашуров.

В настоящее время ведется тушение сразу нескольких очагов, проливка тлеющего мусора, а также отсыпка пепелища грунтом и его рекультивация. За качеством воздуха в районе пожара непрерывно следят сотрудники Роспотрбенадзора, лаборатория которых развернута неподалеку.