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В Смоленской области загорелся мусорный полигон
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В Смоленской области полыхает мусорный полигон 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Ивашково Смоленск и область / Вконтакте
По сообщениям, которые приходят с места пожара, МЧС планирует увеличить группировку сил задействованных в тушении огня. При необходимости будет применена авиация.
В деревне Ивашково Гагаринского района Смоленской области крупный пожар. Пылает полигон твердых бытовых отходов. На тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения области. Огонь тушат 40 человек и 15 единиц специальной и пожарной техники, сообщает заместитель Главного управления МЧС России по Смоленской области Геннадий Кабашуров.
В настоящее время ведется тушение сразу нескольких очагов, проливка тлеющего мусора, а также отсыпка пепелища грунтом и его рекультивация. За качеством воздуха в районе пожара непрерывно следят сотрудники Роспотрбенадзора, лаборатория которых развернута неподалеку.
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