Пока вы спали: Как получить деньги за испорченный отдых 

Пенсии проиндексируют выше инфляции
1 января 2019 года пенсии неработающих россиян вырастут на 7,05%, сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде. Там отметили, что индексация пенсий не только произойдет на месяц раньше запланированного, но и значительно превысит размер годовой инфляции.
Компенсации за сорванный отдых упорядочили
Верховный суд России прояснил порядок компенсаций несостоявшимся туристам и их размер, сообщает «Российская газета». По итогам рассмотрения дела одного из них высшая судебная инстанция страны постановила, что срыв поездки без вины туриста является страховым случаем; что нежелание, в данном случае — страховой компании, добровольно удовлетворить законные требования истца оборачивается 50-процентным штрафом; что заплативший за отдых, но так и не отдохнувший гражданин может не доказывать свои убытки; и, наконец, что суды могут счесть «несоразмерной» и уменьшить неустойку, которую требует турист, лишь по заявлению ответчика.
Налоговые тайны россиян попадут в открытый доступ
Федеральная налоговая служба начнет публиковать на своем сайте информацию, еще недавно считавшуюся налоговой тайной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Уже завтра ФНС приступит к публикации данных о применяемых хозяйственными обществами и товариществами специальных налоговых режимах, об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков, а также о среднесписочной численности их работников.
Бизнес обелят штрафами
Штраф за бизнес без лицензии может вырасти в России в 40 раз. По информации «Известий», с соответствующей инициативой выступили ряд депутатов Госдумы от партии власти. По мнению единороссов, уже поддержанных однопартийцами и Министерством юстиции, минимальный штраф за ведение бизнеса без регистрации юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем должен увеличиться с 500 рублей до пяти тысяч за первый проступок, а за все остальные — до 20 тысяч. Максимальный штраф парламентарии хотят поднять с двух тысяч до 10 и 30 тысяч соответственно.
Русским дипломатам предложили покинуть Каир
Российские дипломаты получили предложение властей Египта перебраться в новую столицу страны, сообщают «Известия». По словам собеседников издания в дипкорпусе России, в настоящее время посольство РФ в Египте обдумывает возможность переехать в строящуюся в данный момент новую столицу североафриканской страны.