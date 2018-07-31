Зубров выпустят в дикую природу в Северной Осетии

Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии и Всемирный фонд дикой природы (WWF) выпустят в дикую природу 10 зубров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального министерства.
"Первые шесть зубров из Окского заповедника (Рязанская область) будут выпущены уже 2 августа. Животных сначала выпустят в карантинном вольере заказника "Турмонский". Через неделю к ним присоединятся еще четыре особи, а спустя месяц, по завершении карантинного периода, вольер будет открыт и животные выйдут в дикую природу", — говорится в сообщении минприроды.
В первой партии выпустят двух самцов и четырех самок чистокровных зубров. Трое из них родились в Швеции, еще три зубра — в Окском заповеднике Рязанской области.
Для Северной Осетии этот выпуск будет уже третьим по счету. Ранее 18 зубров были выпущены в республике в 2010 и 2012 годах. Сотрудничество WWF-России и минприроды РСО-Алания позволило сохранить Цейскую группировку зубров. Согласно данным мониторинга зубров, осуществляемого сотрудниками Северо-Осетинского государственного природного заповедника при поддержке WWF-России, численность зубров Цейской группировки уже превысила 85 особей.
"Мы уделяем большое внимание восстановлению исчезающих видов животных и сохранению биологического разнообразия. На прошлой неделе состоялся первый выпуск переднеазиатских леопардов (кавказских барсов) в Осетии. А сейчас прибыли зубры, которых мы давно ждали. Зубр является значимым видом для экосистем Осетии, однако находящимся на грани исчезновения", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии республики Чермена Мамиева.
К концу 1990-х годов вольные популяции чистокровных зубров на Кавказе были практически уничтожены, а всего в России оставалось менее 200 особей этого редкого животного. Начиная с 1996 года WWF реализует программу по созданию вольноживущей популяции зубров в лесах Европейской части России и выпуску зубров в естественные лесные экосистемы Окского региона (в Орловской, Брянской, Калужской, Владимирской областях). С 2009 года началось восстановление этого вида и на Кавказе.