Десять зубров выпустят в дикую природу в Северной Осетии

"Первые шесть зубров из Окского заповедника (Рязанская область) будут выпущены уже 2 августа. Животных сначала выпустят в карантинном вольере заказника "Турмонский". Через неделю к ним присоединятся еще четыре особи, а спустя месяц, по завершении карантинного периода, вольер будет открыт и животные выйдут в дикую природу", — говорится в сообщении минприроды.

В первой партии выпустят двух самцов и четырех самок чистокровных зубров. Трое из них родились в Швеции , еще три зубра — в Окском заповеднике Рязанской области.

Для Северной Осетии этот выпуск будет уже третьим по счету. Ранее 18 зубров были выпущены в республике в 2010 и 2012 годах. Сотрудничество WWF-России и минприроды РСО-Алания позволило сохранить Цейскую группировку зубров. Согласно данным мониторинга зубров, осуществляемого сотрудниками Северо-Осетинского государственного природного заповедника при поддержке WWF-России, численность зубров Цейской группировки уже превысила 85 особей.

"Мы уделяем большое внимание восстановлению исчезающих видов животных и сохранению биологического разнообразия. На прошлой неделе состоялся первый выпуск переднеазиатских леопардов (кавказских барсов) в Осетии. А сейчас прибыли зубры, которых мы давно ждали. Зубр является значимым видом для экосистем Осетии, однако находящимся на грани исчезновения", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии республики Чермена Мамиева.