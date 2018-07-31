Экзотические страны обретают популярность у россиян

Россияне все чаще выбирают для туристических поездок экзотические страны. К примеру, в январе-июле этого года турпоток из России на Кубу вырос на 22 процента — почти до 67 тысяч человек.

Представители кубинского туризма выражают надежду на то, что динамика сохранится и поток туристов из России будет только расти. В последние годы россияне действительно открывают для себя туризм не в привычных Турции или Египте , но и в других странах по обе стороны океана.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в последние годы россияне действительно с охотой едут в экзотические направления.

Вьетнам

Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии ежегодно привлекает множество любителей пешего туризма, пляжного отдыха и восточной культуры. Береговая линия страны составляет три тысячи километров, она застроена отелями, полна благоустроенных и диких пляжей.

Вьетнам может предложит туристам пешие и велосипедные туры по стране, а также сплавы на байдарках.

Мальдивская Республика

Туризм в Мальдивах — главная отрасль экономики этой маленькой страны. В первую очередь гостей привлекает природная красота, в том числе пляжи из белого песка, океан, омывающий острова со всех сторон, а также близкая к идеальной погода, которая не меняется круглый год.

Мальдивы также считаются одним из лучших мест в мире для дайвинга из-за чистой воды и богатого подводного мира.