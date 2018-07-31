Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением

Россиян хотят обеспечить бесплатным спутниковым телевидением

Операторов спутникового телевидения могут обязать предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам россиянам, не охваченным проводным цифровым телевидением. Соответствующий законопроект, внесенный Минкомсвязи , опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Предлагаемые ведомством поправки в Федеральный закон "О связи" обяжут операторов предоставить доступ к основным каналам тем гражданам, для которых они недоступны из-за удаленности проживания. При этом брать плату оператор не сможет, за исключением "единовременной оплаты доступа к своей сети".

"Услуга доступа оказывается оператором обязательных общедоступных телеканалов абоненту при условии подтверждения абонентом факта его проживания в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов", — говорится в документе.

Перечень операторов обязательных общедоступных телеканалов, а также список населенных пунктов, жители которых не имеют доступа к цифровому телевидению, будет публиковаться на сайте ведомства.