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Черногория ожидает рекордный доход от туризма
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Черногория ожидает рекордный доход от туризма в этом году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доход от туризма в бюджет Черногории в этом году превзойдет сумму в 1 миллиард евро при сохранении нынешней тенденции, что станет выдающимся результатом, заявил министр устойчивого развития и туризма Павле Радулович.
Согласно данным главы минтуризма, в середине июля в республике с 620-тысячным населением находилось около 170 тысяч туристов, что почти на 8% больше, чем в данный период прошлого года. По словам Радуловича, за первые пять месяцев число гостей Черногории оказалось на 22% больше показателей прошлого года. Он отметил, что в страну приезжает все больше западноевропейцев, в то время как "число традиционных гостей из региона и России находится на прежнем уровне с небольшим ростом".
По расчетам министра, соседи по Балканам и граждане стран бывшего СССР составляют половину туристов, до трети — граждане ЕС, остальные — жители арабских стран и государств Азии.
"Черногория определенно преодолеет сумму дохода в 1 миллиард евро от туризма в 2018 году, если сохраним рост на 8%, что стало бы выдающимся результатом. В прошлом году мы уже превзошли показатели 1987 года, которые были рекордными, и постепенно идем в сторону установления нового рекорда", — цитирует министра туризма национальное телевидение RTCG.
Радулович уточнил, что в настоящее время туризм дает 23% доходов бюджета Черногории, а в плане правительства к 2030 году поднять эту цифру до 30%.
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