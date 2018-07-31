Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты

Крымская «Комета» — из Севастополя в Ялту за два часа

Судно создал концерн «Калашников» . «Комету» собрали на заводе в Рыбинске . В Севастополе велась ее доработка, и прошли испытания на площадке судостроительного завода «Вымпел» . В салонах, оборудованных креслами, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 метров, ширина и высота — по 10 метров.

Корпус построен из алюминиево-магниевого сплава. Скорость до 65 км/ч достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев. «Комета 120М» может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и проходить до 100 миль — более 150 километров — без остановки.

Как сказал Дмитрий Медведев, это достойная замена тем старым «Кометам», которые были еще в Советском Союзе. В 1980-е они ходили из Мариуполя , Ростова по всему Южному берегу Крыма. Маршрут из Севастополя в Ялту будет пользоваться спросом, уверен президент Национальной ассоциации судовладельцев Андрей Новгородский

Андрей Новгородский, президент Национальной ассоциации судовладельцев

«Во всем мире же пользуются транспортом на подводных крыльях. Быстрый водный транспорт, сел — доехал. Всегда же ходили на «Ракетах», «Кометах». Скорее всего, по быстроходности эта перевозка — самый удобный пассажирский транспорт, регулярка, чего давно не хватает. Все было загублено, теперь надо восстанавливать, а восстанавливать очень трудно, потому что инфраструктура нужна: куда причаливать, где заправляться».

Скорее всего, «Комета» будет использоваться лишь в сезон, говорит гендиректор АО «Гипроречтранс» Владимир Рудометкин. Зимой просто нет такого количества туристов.

Владимир Рудометкин, гендиректор АО «Гипроречтранс»

«Кометы» очень надежные. Они могут ходить, конечно, и зимой тоже. Но зимой там волнения, шторма, как правило, и зимой туристов весьма небольшое количество. Поэтому в основном период навигации это, грубо говоря, с апреля по ноябрь. Загрузка будет большая, я полагаю. Все, что выгодно стране, должно иметь спрос, а цену надо ставить разумную».