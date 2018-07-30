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Юная рыбачка выловила пиранью с зубами человека
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Юная рыбачка выловила пиранью с человеческими зубами 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: соцсети
Жительница США во время рыбалки выловила пиранью с зубами, напоминающими человеческие. Об этом сообщает USA Today.
11-летняя Кеннеди Смит (Kennedy Smith) из города Линдсей, штат Оклахома, отправилась на рыбалку с бабушкой и дедушкой на озеро Форт-Кобб. Пойманная рыба оказалась весом полкилограмма. Она укусила бабушку, но та заверила, что не почувствовала никакой боли.
В местом департаменте охраны дикой природы объяснили, что улов, вероятно, — бурый паку, вид пресноводных рыб из семейства пираньевых. В основном они питаются растениями, хоть и всеядны, и действительно имеют челюсть, напоминающую человеческую.
Сотрудники департамента предположили, что рыба могла попасть в озеро из-за нерадивых владельцев, которые купили необычного питомца и выпустили его в открытую воду, когда тот перерос размеры аквариума.
Поскольку рыба может быть опасна для местной экосистемы, ее уничтожили.
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