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Венедиктов объяснил решение по «Эху Москвы»
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Венедиктов объяснил уход из совета директоров «Эха Москвы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что покинул совет директоров радиостанции из-за кредита, о котором миноритариям было не известно; он также публично извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным, чьи слова о софинансировании "Эха" госкомпанией Венедиктов опровергал.
ЗАО "Эхо Москвы" входит в холдинг "Газпром-Медиа", который владеет контрольным пакетом акций радиостанции. В совет директоров входят девять человек.
"Бюджет, который был внесён — большинство совета директоров его одобрило, я, представляющий 34% миноритариев, голосовал против. Но дело даже не в этом. Дело в том, что при рассмотрении этого бюджета мы вдруг обратили внимание на взятый без нашего разрешения кредит генеральным директором в 48 миллионов рублей", — сказал РИА Новости Венедиктов.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне заявил, что финансирование "Газпромом" "Эха Москвы" при невмешательстве в редакционную политику радиостанции свидетельствует о свободе прессы в России. Так он ответил на вопрос, одного из пользователей на прямой линии с президентом, который спросил, когда госкомпания прекратит финансирование "Эха Москвы".
"Конечно, он (кредит) возвратный, с двухпроцентной ставкой, но все равно это можно считать как финансирование в госбанке. То есть президент был прав, а я, возражая ему, член совета директоров, был не прав. То есть президент лучше знает, что происходит в ЗАО "Эхо Москвы", чем я, главный редактор, член совета директоров и представитель миноритариев. Теперь придётся публично извиняться… Я вынужден извиниться перед президентом", — сказал Венедиктов.
Он отметил, что решение о его уходе было утверждено на собрании акционеров 28 июня.
"Я не могу клоунадой заниматься: когда ты член совета директоров и должен занимать одну позицию, а как главный редактор — другую. Это шизофрения. Я просто сделал выбор в пользу редакции… Буду заниматься редакцией и всем остальным, чем занимался", — сказал Венедиктов.
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