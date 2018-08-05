Сенцов отказался от исповеди

Иерей храма города Лабытнанги на Ямале Богдан Василюк посетил исправительную колонию , в которой содержится украинский режиссер Олег Сенцов . Священник предложил ему побеседовать наедине или исповедоваться, но тот отказался. Об этом сообщается на сайте окружного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Осужденный поблагодарил гостя, но пояснил, что подобного рода помощь ему не нужна.

Иерей поинтересовался здоровьем заключенного. Режиссер ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медиков. На условия содержания он не жаловался.

14 мая Сенцов объявил голодовку и намеревался прекратить ее только в случае освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. Спустя месяц уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что режиссер находится на «лечебном голодании» и даже несколько прибавил в весе, однако адвокат заключенного Дмитрий Динзе опроверг эту информацию: по его данным, режиссер похудел на 13 килограммов.