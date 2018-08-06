Россиян лишают популярного курорта

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Умер Виктор Черненко
Умер Виктор Черненко

Тунис уходит с туристического рынка России? 

BFM.RU 1 час назад
Российские туркомпании Azur Air, ANEX Tour, «Пегас Туристик» снижают число рейсов или вовсе отменяют полеты в эту страну. При этом еще два года назад Тунис был самым популярным направлением для летнего отдыха туристов из России. В чем причина?
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Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel:
«Нерентабельно возить самолет, который летит шесть часов, вместо этого можно три часа долететь до Турции и вернуться. А уровень отелей в Тунисе хоть и не сильно ниже, а местами иногда даже и лучше, чем в Турции, но, тем не менее, сама по себе страна гораздо менее популярна и раскручена. А средств именно на раскрутку потрачено не так и много. Azur, «Пегас», ANEX Tour в свое время использовали Тунис как альтернативу Турции, когда она была закрыта, но с возвращением Турции они не видят смысла продолжать раскручивать это направление. Во-первых, эти компании изначально являются турецкими и получают гранты от турецкого правительства для того, чтобы увеличивать турпоток в Турецкую республику, а вот объем поддержки со стороны государства Тунис в разы ниже. Плюс это настолько нерентабельно возить по ценам Турции людей в два раза дальше. Туроператоры пытаются зарабатывать и сокращать нерентабельные направления».
Кстати, еще в 2017 году Тунис не достиг того показателя популярности, который планировало местное министерство туризма страны. На курорты этой североафриканской страны летают лишь среднемагистральные лайнеры, которые есть не у всех авиаперевозчиков. А тем, у кого не было своих крыльев, Tunisair предлагал авиабилеты по ценам фактически розничного онлайн бронирования.
Такая нелояльность плюс конкуренция приведут Тунис к дальнейшей потере позиций на российском рынке, уверены эксперты. Сейчас средняя цена недельной путевки в Тунис — 90 тысяч рублей. Горящий тур стоит дешевле, а отель высокого уровня доходит до 150 тысяч.
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Комментарии19  Ещё 5 источников 
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