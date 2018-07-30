МЧС отчиталось об итогах проверки торговых центров

МЧС отчиталось об итогах тотальной проверки торговых центров

МЧС нашло 280 000 нарушений противопожарных требований в ходе тотальной проверки всех торговых центров России , начатой после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня». Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего ведомство проверило около 90 000 объектов. Проверка длилась несколько месяцев — с 28 марта по 25 июля.

Кроме того, МЧС подготовило законопроект, по которому сможет приостанавливать работу торговых центров на 90 дней. Например, за неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и др.