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В России отметят 150-летие Бунина
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В 2020 году в России отметят 150-летие Бунина 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
В 2020 году в России отпразднуют 150-летний юбилей писателя Ивана Бунина (1870-1953), который внес "выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру". Это предусматривает указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий.
Иван Алексеевич Бунин — классик русской литературы и Нобелевский лауреат (1933), мастер философской лирики, короткого рассказа, переводчик, трижды лауреат Пушкинской премии, почетный академик Российской академии наук (с 1909 года).
Писатель покинул Россию в 1920 году. О своем неприятии Октябрьской революции 1917 года он написал в дневнике "Окаянные дни". Вся последующая жизнь писателя связана с Францией. Тема расставания с родиной отчасти отражена в рассказе "Конец" (1921 год). Бунин является автором таких произведений, как "Жизнь Арсеньева" и "Темные аллеи". До 1959 года произведения Бунина в России практически не издавались.
Бунин выдвигался на Нобелевскую премию трижды — в 1923, 1930 и в 1932 годах. В 1923 году его номинировал французский писатель и общественный деятель Ромен Роллан. В последующие годы кандидатуру Бунина предлагали известные в то время ученые-слависты и литературоведы разных стран.
Бунин получил награду за "мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы". Выступая в Стокгольме на церемонии вручения премии, писатель поблагодарил Шведскую академию, присудившую премию "изгнаннику". Также он подчеркнул, что для писателя "свобода мысли и совести является необходимой".
Бунин умер 8 ноября 1953 года в Париже. Он похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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