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Работниками Дарасунского рудника выплатили зарплаты
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Погашена задолженность перед работниками Дарасунского рудника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Погашена задолженность перед работниками Дарасунского рудника в Забайкалье, где голодали шахтеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"По имеющейся информации, работникам Дарасунского рудника в Забайкалье выплатили задержанную зарплату за июнь. Сумма выплат составила порядка 16 миллионов рублей. На прошлой неделе в результате принятых мер перед шахтерами был погашен долг по оплате труда за май", — заявили в Роструде.
Ситуация с задолженностью по зарплате перед шахтерами остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости.
Перебои с зарплатой на предприятии, которое прежний собственник "Южуралзолото" после акций протеста шахтеров продал компании "Урюмкан" в 2017 году, начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляли порядка 35 миллионов рублей. В отношении руководства рудника возбуждено два административных производства за невыплату зарплаты.
Ранее работу приостановили 92 сотрудника ООО "Дарасунский рудник", более 80 из них объявили голодовку 24 июля, 11 из них госпитализированы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК РФ ход проверки по данному факту. Акция протеста была приостановлена после выплаты шахтерам денег за май.
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