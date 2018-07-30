Работниками Дарасунского рудника выплатили зарплаты

Погашена задолженность перед работниками Дарасунского рудника

Погашена задолженность перед работниками Дарасунского рудника в Забайкалье, где голодали шахтеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда

"По имеющейся информации, работникам Дарасунского рудника в Забайкалье выплатили задержанную зарплату за июнь. Сумма выплат составила порядка 16 миллионов рублей. На прошлой неделе в результате принятых мер перед шахтерами был погашен долг по оплате труда за май", — заявили в Роструде.

Ситуация с задолженностью по зарплате перед шахтерами остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости.

Перебои с зарплатой на предприятии, которое прежний собственник "Южуралзолото" после акций протеста шахтеров продал компании "Урюмкан" в 2017 году, начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляли порядка 35 миллионов рублей. В отношении руководства рудника возбуждено два административных производства за невыплату зарплаты.