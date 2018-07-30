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В Москве наступила кульминация лета
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В Москве наступила кульминация лета
Мир24
3 часа назад
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Всю рабочую неделю будет до +30 градусов, осадков не ожидается, сообщает
«Интерфакс»
со ссылкой на представителей Гидрометцентра.
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