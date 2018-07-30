Авиапассажирам решили сделать «поблажку»

Минтранс России предложил исключить дамские сумки и портфели из списка обязательных к взвешиванию при посадке в самолет вещей, следует из проекта изменений в Федеральные авиационные правила.
Согласно применяемому в данный момент приказу Минтранса, пассажир обязан при посадке предъявить всю ручную кладь для взвешивания.
«При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», — следует из текста изменений в правила.