Авиапассажирам решили сделать «поблажку»

Минтранс предложил разрешить авиапассажирам не взвешивать дамские сумки и портфели

Минтранс России предложил исключить дамские сумки и портфели из списка обязательных к взвешиванию при посадке в самолет вещей, следует из проекта изменений в Федеральные авиационные правила.

Согласно применяемому в данный момент приказу Минтранса, пассажир обязан при посадке предъявить всю ручную кладь для взвешивания.