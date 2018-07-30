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В Москве похоронили Войновича
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В Москве похоронили Владимира Войновича 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российского писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с композитором Владимиром Шаинским, актёром Георгием Тараторкиным и актрисами Натальей Крачковской и Татьяной Карповой», — говорится в сообщении.
Войнович скончался 28 июля в возрасте 85 лет от сердечного приступа.
Он известен читателям по ряду своих романов, в числе которых «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и «Москва 2042».
Глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов в беседе с Пятым каналом назвал смерть писателя большим горем и потерей для русской литературы.
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