В Москве похоронили Войновича

Российского писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с композитором Владимиром Шаинским, актёром Георгием Тараторкиным и актрисами Натальей Крачковской и Татьяной Карповой», — говорится в сообщении.
Войнович скончался 28 июля в возрасте 85 лет от сердечного приступа.
Он известен читателям по ряду своих романов, в числе которых «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и «Москва 2042».
Глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов в беседе с Пятым каналом назвал смерть писателя большим горем и потерей для русской литературы.