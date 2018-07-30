В Москве похоронили Войновича

В Москве похоронили Владимира Войновича

Российского писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве . Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с композитором Владимиром Шаинским, актёром Георгием Тараторкиным и актрисами Натальей Крачковской и Татьяной Карповой», — говорится в сообщении.

Войнович скончался 28 июля в возрасте 85 лет от сердечного приступа.

Он известен читателям по ряду своих романов, в числе которых «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и «Москва 2042».