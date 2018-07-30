Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы

В рекламе Bork, транслируемой в точках продаж, демонстрируются кадры из программы «Центральное телевидение» 2012 года. Ролик называется «Bork на кухне президента», в нем Путин под музыку идет к холодильнику и останавливается у кухонного стола. По пути его движения всплывают значки с обозначением моделей техники Bork, которая располагается на кухне.

В ФАС проверит законность использования образа президента, проведет «выяснение обстоятельств» и примет меры в случае нарушения законодательства.

При этом в ведомстве заявили, что не получали жалоб на рекламный ролик.