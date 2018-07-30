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Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
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Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы 

Рамблер 2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку рекламного ролика компании Bork с участием президента России Владимира Путина, передает RNS.
В рекламе Bork, транслируемой в точках продаж, демонстрируются кадры из программы «Центральное телевидение» 2012 года. Ролик называется «Bork на кухне президента», в нем Путин под музыку идет к холодильнику и останавливается у кухонного стола. По пути его движения всплывают значки с обозначением моделей техники Bork, которая располагается на кухне.
В ФАС проверит законность использования образа президента, проведет «выяснение обстоятельств» и примет меры в случае нарушения законодательства.
При этом в ведомстве заявили, что не получали жалоб на рекламный ролик.
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