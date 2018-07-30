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«Желтый уровень» пожарной опасности установлен в центральной России
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«Желтый уровень» пожарной опасности установлен в центральной России 

Авторадио 1 час назад
Антициклон, по прогнозам синоптиков, приведет к повышению температуры до 32 градусов. На этом фоне повышается риск природных пожаров. Жара придет и в Москву. В течение ближайших дней будет малооблачно и без осадков, дожди возможны лишь в выходные.
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