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Умер Сергей Шеховцов
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Умер актер Сергей Шеховцов 

ТАСС 1 час назад
Актер Сергей Шеховцов умер на 57-м году жизни, сообщается в понедельник на странице в Facebook Московского театра "Современник".
"У нас большая потеря, настоящая беда, — написано на странице театра. — Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова". В театре отметили, что он "ушел легко, гуляя со своей любимой собакой, — остановилось сердце".
"Сережа начинал в "Современнике-2" практически мальчишкой, после окончания Школы-студии МХТ, — говорится в сообщении. — Потом долгие годы так или иначе сотрудничал с "Современником". В театре вспомнили такие спектакли с его участием как "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".
Также актер снимался в сериалах "Динозавр", "Кровавая барыня", "Жизнь и судьба", "Однажды в Ростове", "Маросейка, 12", "Дальнобойщики".
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Комментарии21  Ещё 26 источников 
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