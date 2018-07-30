Умер Сергей Шеховцов

"Сережа начинал в "Современнике-2" практически мальчишкой, после окончания Школы-студии МХТ, — говорится в сообщении. — Потом долгие годы так или иначе сотрудничал с "Современником". В театре вспомнили такие спектакли с его участием как "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".