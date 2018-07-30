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В конце рабочей недели в Самарской области ожидаются дожди
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В конце рабочей недели в Самарской области ожидаются дожди 

Волга Ньюс 1 час назад
В последующие дни облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса начнет прогреваться и температура воздуха повысится. Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 30 июля, облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит 21… 26 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Во вторник, 31 июля, переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 11… 16 °C, днем 24… 29 °C. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
В среду, 1 августа, также ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится от 16 до 11 °C, днем поднимется от 24 до 29 °C. Ветер северный 6-11 м/с. Такая же погода ожидается в четверг, 2 августа.
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