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Казаки открестились от создания реестра «врагов народа»
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Казаки открестились от создания реестра «врагов народа» за 60 миллионов рублей 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Progorod62.ru
Рязанские казаки не подтвердили информацию о создании всероссийского единого реестр «врагов народа» за 60 миллионов рублей, где должна была содержаться информация о либералах и критиках власти. Об этом «Говорит Москва» сообщил глава Казачьего информационно-аналитического центра Алексей Зборовский.
«Это фейк. Я уже казакам в WhatsApp писал об этом. Знаю автора этого фейка. Это некто Валерий Розанов — маг, волшебник, колдун, специалист по НЛП, как он себя называет. Он таким образом пытается привлечь внимание к своим публикациям», — сказал Зборовский.
Ранее координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов в своем личном блоге на «7×7» написал, что рязанское Товарищество казаков казачьего генерала Андрея Даценко собирается разработать базу данных под названием «ПАТРИОТ», где будет содержаться информация «о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества», а также о готовящихся акциях протеста.
В публикации говорилось, что казаки хотят использовать собранные сведения, чтобы усложнить жизнь фигурантам списка и их семьям. Якобы Товарищество хотело добиться, чтобы чиновники не давали денег «врагам», а провайдеры — не предоставляли им доступ в интернет. Розанов отмечал, что составители реестра готовы позволить либералам и их детям «даже поступать на бюджет в институтах», если те докажут, что они патриоты.
Стоимость проекта оценивалась в 60 миллионов рублей, которые казаки якобы надеялись получить от государства по программе субсидий для общественных учреждений.
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