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Россиянам разрешили снимать с учета мигрантов
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Путин подписал закон о праве россиян снимать с учета мигрантов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право россиянам снимать с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон дополняет перечень оснований для снятия с миграционного учета фактом убытия иностранного гражданина из места пребывания.
Кроме того, норма предусматривает, что снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи его отъездом осуществляется органом миграционного учета после получения соответствующего уведомления.
Закон также устанавливает, что уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета непосредственно или через МФЦ либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением. При этом форма уведомления, перечень содержащихся сведений, требования к оформлению, порядок направления в орган миграционного учета и другие параметры устанавливаются МВД России.
Путин в апреле этого года в Петербурге провел заседание с членами Совета законодателей — совещательного органа, созданного в мае 2012 года для обмена опытом и взаимодействия федеральных палат и региональных парламентов. В его состав входят спикеры и вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также руководители законодательных органов субъектов РФ. Путин на встрече отмечал, что проблема трудовой миграции требует совершенствования механизмов защиты граждан РФ от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере.
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