В Центральной России из-за жары объявлен желтый уровень пожарной опасности

Дождей в ближайшие дни не ожидается. При этом температура будет подниматься. В среду, 1 августа, местами прогнозируют до 32 градусов. Велика вероятность возникновения природных пожаров в Тульской, Воронежской, Рязанской и других областях.