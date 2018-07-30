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В Центральной России из-за жары объявлен желтый уровень пожарной опасности
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В Центральной России из-за жары объявлен желтый уровень пожарной опасности 

Авторадио 1 час назад
Дождей в ближайшие дни не ожидается. При этом температура будет подниматься. В среду, 1 августа, местами прогнозируют до 32 градусов. Велика вероятность возникновения природных пожаров в Тульской, Воронежской, Рязанской и других областях.
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