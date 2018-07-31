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Погода в Крыму во вторник: дождь и до +31
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Погода в Крыму во вторник: дождь и до +31 

РИА Новости Крым 20 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В последний день июля на полуострове ожидается переменная облачность, местами дождь, гроза. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
В столице Крыма во вторник днем местами кратковременный дождь, гроза. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градуса, днем — +29…+31.
В Севастополе синоптики также прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут до +24, днем — до 31 градуса тепла.
На ЮБК днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Ночью воздух будет прогрет до +22…+24, днем — до +29…+31 градусов.
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