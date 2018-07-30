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В Бельгии заявили о нехватке полицейских
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В Бельгии заявили о нехватке полицейских 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Patrik Stollarz
Полиция Бельгии испытывает острую нехватку кадров, федеральной службе требуются 1610 агентов, районным комиссариатам — 2097, сообщил представитель профсоюза стражей порядка SLFP Вансен Уссен.
По его словам, кадровый дефицит приводит к тому, что полиция вынуждена сокращать патрульную деятельность. "Зачастую принимаются решения о сокращении патрулирования", — сказал Уссен журналистам. Он сообщил, что в ситуации с нехваткой кадров профсоюз уже запросил руководство министерства внутренних дел Бельгии ускорить набор полицейских кадров.
Газета De Morgen в апреле 2017 года сообщала о дефиците кадров в рядах антитеррористического подразделения федеральной полиции Бельгии. Издание тогда информировало о намерении около 20 специалистов по борьбе с терроризмом покинуть ряды подразделения в связи с несправедливой критикой, которой их подвергли в связи с терактами 22 марта 2016 года в Брюсселе.
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