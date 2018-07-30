Названо число покинувших Чечню из-за гомофобии жителей

За последние полтора года из-за преследования секс-меньшинств Чечню покинули 125 человек. Об этом сообщили «Коммерсанту» в движении «Российская ЛГБТ-сеть».

Почти полсотни из них (49) перед отъездом были задержаны и допрошены чеченскими силовиками.

О пытках и заключении на срок до трех недель рассказали 37 человек.

Большая часть вынужденных переселенцев выехала заграницу. Среди таковых не только сами представители секс-меньшинств, но и члены их семей.

Ускоренная эмиграция связана, по словам собеседника издания, с угрозами, которым подвергаются люди, оставаясь в стране. В пример он привел совершенное в июле похищение 20-летнего Зелимхана Ахмадова из квартиры в Санкт-Петербурге

«Его заковали в наручники и посадили в автомобиль. Консьерж смог запомнить номер машины. Всех задержали», — рассказал представитель движения.

Заказчиком похищения выступил отец Ахмадова.

В «ЛГБТ-сети» выразили сожаление относительно заявления российской Генпрокуратуры на заседании Комитета против пыток ООН , что информация о преследовании чеченских геев не подтвердилась. «У них есть заявление от Максима Лапунова , но, несмотря на его подробные рассказы, описание места, где его держали, власти не хотят возбуждать уголовное дело. Этим государство передает сигнал, что и другим пострадавшим нет смысла требовать правосудия», — заключил собеседник газеты.