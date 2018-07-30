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Названо число покинувших Чечню из-за гомофобии
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Названо число покинувших Чечню из-за гомофобии жителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последние полтора года из-за преследования секс-меньшинств Чечню покинули 125 человек. Об этом сообщили «Коммерсанту» в движении «Российская ЛГБТ-сеть».
Почти полсотни из них (49) перед отъездом были задержаны и допрошены чеченскими силовиками.
О пытках и заключении на срок до трех недель рассказали 37 человек.
Большая часть вынужденных переселенцев выехала заграницу. Среди таковых не только сами представители секс-меньшинств, но и члены их семей.
Ускоренная эмиграция связана, по словам собеседника издания, с угрозами, которым подвергаются люди, оставаясь в стране. В пример он привел совершенное в июле похищение 20-летнего Зелимхана Ахмадова из квартиры в Санкт-Петербурге.
«Его заковали в наручники и посадили в автомобиль. Консьерж смог запомнить номер машины. Всех задержали», — рассказал представитель движения.
Заказчиком похищения выступил отец Ахмадова.
В «ЛГБТ-сети» выразили сожаление относительно заявления российской Генпрокуратуры на заседании Комитета против пыток ООН, что информация о преследовании чеченских геев не подтвердилась. «У них есть заявление от Максима Лапунова, но, несмотря на его подробные рассказы, описание места, где его держали, власти не хотят возбуждать уголовное дело. Этим государство передает сигнал, что и другим пострадавшим нет смысла требовать правосудия», — заключил собеседник газеты.
Весной прошлого года в «Новой газете» вышла статья о том, что в Чечне задерживают, сажают в тюрьмы, пытают и убивают людей за принадлежность к секс-меньшинствам. В издании представили список из 22 пострадавших. Чеченские власти опровергли изложенную в газете информацию. В октябре 2017 года Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что к ней обратился человек, рассказавший о пытках геев в республике. Позднее в СК России сообщили о готовности предоставить госзащиту Максиму Лапунову, согласившемуся дать официальные показания и проведении доследственной проверки по указанным им обстоятельствам.
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