Пока вы спали: В России распоясались черные кредиторы 

Россиянам продлили автольготы
Правительство продлило программу льготного автокредитования россиян, сообщает официальный сайт кабмина. Банки продолжат предоставлять гражданам 10-процентные скидки на первоначальный взнос по кредиту на машины российского производства до 2020 года. Более того, своим решением министры увеличили ее размер до 25% для жителей Дальнего Востока.
Бензин в России оказался дешевым
Российский бензин марки АИ-95 оказался на 10-м месте по дешевизне в мире. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный американским агентством Bloomberg. Согласно ему, самый дешевый бензин продается в Венесуэле (0,01 доллара за литр), Иране (0,28 доллара) и Кувейте (0,35 доллара). Россия же с ценой литра АИ-95 в 0,72 доллара расположилась на 10-й строчке.
Черные кредиторы распоясались
В России вдвое выросло число черных кредиторов. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава департамента недобросовестных практик Центрального банка. По словам Валерия Ляха, если за весь 2017 год количество выдававших нелегальные кредиты организаций составило 1,3 тысячи, то лишь за январь-июнь 2018-го таковых было выявлено уже 1,89 тысячи. Банкир объяснил это изменившейся и расширившейся деятельностью ЦБ по противодействию подобным практикам.
Авиаотрасли грозит хаос
Рынку пассажирских авиаперевозок грозит хаос, сообщают «Известия». По словам главы Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка, таковым станет будущий рост количества пассажиров и сокращение числа пилотов. По его словам, классический пример высокого спроса и низкого предложения создаст «идеальный шторм», если авиаотрасль не озаботится привлечением новых летчиков.
Россия «отцифрует» Ан-124
В России будет возобновлено производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщил РИА Новости зампред правительства Юрий Борисов. По словам вице-премьера, курирующего военно-промышленный комплекс, «Русланы» будут «отцифрованы» и обзаведутся новыми двигателям, что позволит эксплуатировать их до 2050 года и, как следствие, отложить создание нового лайнера на замену Ан-124, которая, отметил чиновник, начнется не позднее 2027 года.