Семьям с инвалидами станет легче жить

С 1 января 2019 года семьи с неработающими пенсионерами и инвалидами I и II группы будут полностью или частично освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт. Такой закон подписал Владимир Путин

Ранее от такой обязанности были освобождены только неработающие собственники жилья старше 70 лет.

Разработчики законопроекта объясняли необходимость этой меры тем, что часто неработающие собственники жилья старше 70 лет проживают совместно с инвалидами I и (или) II группы.

При этом предусмотренная компенсация расходов взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме данным лицам не предоставляется.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.