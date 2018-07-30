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Семьям с инвалидами станет легче жить
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Семьям с инвалидами станет легче жить 

News.ru 53 минуты назад
Фото: ТАСС
С 1 января 2019 года семьи с неработающими пенсионерами и инвалидами I и II группы будут полностью или частично освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт. Такой закон подписал Владимир Путин.
Ранее от такой обязанности были освобождены только неработающие собственники жилья старше 70 лет.
Авторы законопроекта — ряд депутатов Госдумы, член Совфеда Аркадий Чернецкий и законодательное собрание Ростовской области.
Разработчики законопроекта объясняли необходимость этой меры тем, что  часто неработающие собственники жилья старше 70 лет проживают совместно с инвалидами I и (или) II группы.
При этом предусмотренная компенсация расходов взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме данным лицам не предоставляется.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
По информации, полученной от 55 субъектов РФ, реализация законопроекта потребует ежегодно до 300 миллионов рублей дополнительных финансовых затрат. Они будут покрываться за счет средств федерального бюджета.
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