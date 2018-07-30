Путин утвердил новое наказание для судей

Путин подписал закон о новом виде дисциплинарного взыскания для судей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет роль председателей судов при назначении судей и вводит новый вид дисциплинарного взыскания для судьи — понижение в квалификационном классе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас , согласно закону, судья может быть понижен в квалификационном классе за существенное нарушение положений закона о статусе судей в РФ , если он ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Предусматривается, что решение о понижении класса судьи до предыдущего будет принимать квалификационная коллегия судей. Повторная аттестация судьи в таком случае будет проводиться "только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения дисциплинарного взыскания".

"Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном классе, позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении судей и дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств", — сказал Клишас.

Кроме того, по словам сенатора, закон направлен на изменение роли председателей судов при назначении судей. "Так, исключается необходимость согласования решения квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность судьи с председателем соответствующего суда", — отметил глава комитета СФ.

Инициатива была внесена на рассмотрение Путиным в конце марта. Закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года.