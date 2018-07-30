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Нижегородцев ждет жаркая и солнечная неделя
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Нижегородцев ждет жаркая и солнечная неделя 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Теплая и солнечная погода, которая установилась в Нижнем Новгороде в выходные, сохранится и на протяжении наступившей рабочей недели. Самым теплым днем станет четверг, когда воздух прогреется до +29 градусов. Об этом сообщает портал Gismeteo.
В понедельник 30 июля весь день будет ясно. Термометры покажут +23…+24 градуса. К вечеру температура воздуха опустится до +18. Скорость северо-восточного ветра составит 4 — 5 м/с.
Во вторник 31 июля погода также будет ясной и жаркой. Правда, с утра воздух прогреется только до +16 градусов, но уже к полудню потеплеет до +24…+26. Ветер ослабнет до 2 — 3 м/с, его направление останется прежним.
Первый день августа также принесет горожанам жаркую погоду без осадков. Утром термометры покажут +17 градусов, затем воздух прогреется до +27…+28. Ветер придет с северо-запада со скоростью 2 — 3 м/с.
В четверг 2 августа уже с утра температура воздуха поднимется до +20 градусов, днем термометры покажут +29. Жара продержится до вечера, к ночи станет немного прохладнее. Весь день будет ясно, ветер усилится до 3 — 4 м/с, его направление не изменится.
В пятницу 3 августа также будет жарко, но днем местами возможны небольшие дожди и грозы. К вечеру небо снова прояснится. Термометры покажут +24…+25 градусов. Ветер придет с северо-востока со скоростью 2 — 3 м/с.
Напомним, синоптики прогнозировали грозы и град в Нижегородской области.
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