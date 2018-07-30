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Жара до +29 прогнозируется в Нижнем Новгороде 1 августа
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Жара до +29 прогнозируется в Нижнем Новгороде 1 августа 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Температура воздуха составит +23.. +25 днем и +13.. +16 ночью в понедельник, 30 июля. Скорость северо-восточного ветра будет равна 4,4 м/с, атмосферное давление -760 мм ртутного столба. Без осадков, влажность воздуха — 41%.
Столбики термометров поднимутся до +25.. +27 в дневные часы и до+17 ночью во вторник, 31 июля. Скорость северо-восточного ветра составит 3,5 м/с, влажность воздуха — 39%. Будет солнечно, атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.
Воздух прогреется до +29 днем и +19 ночью в среду,1 августа. Ветер сменит свое направление на северное со скоростью 2,4 м/с, влажность воздуха — 39%. Атмосферное давление понизится до 758 мм ртутного столба, будет малооблачно.
Облачно с прояснениями будет в четверг, 2 августа. Днем до +26.. +28, ночью — до +20. Скорость северного ветра составит 2,8 м/с, влажность воздуха — 47%. Атмосферное давление чуть выше нормы, 755 мм ртутного столба.
Температура воздуха составит +24.. +26 в дневные часы и +16.. +18 ночью в пятницу, 3 августа. Ветер сменит свое направление на восточное со скоростью 1,7 м/с, влажность воздуха 50%. На улице будет пасмурно, атмосферное давление -754 мм ртутного столба.
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