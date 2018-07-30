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Вместе с июлем заканчивается и лето на Среднем Урале
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Вместе с июлем заканчивается и лето на Среднем Урале 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Предстоящая неделя окажется «глотком свежего воздуха» после устоявшейся жары и духоты. Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют прохладную погоду и дожди.
Так, сегодня в Екатеринбурге температура воздуха прогреется лишь до +21 градусов, будет малооблачно и без осадков. Завтра и послезавтра будет теплее: +24, +25 градусов, но в среду, 1 августа, пойдет дождь, который продлится до воскресенья. С четверга, 2 августа, станет довольно прохладно для третьего летнего месяца — всего +19, +20, а в воскресенье температура упадет до +16 градусов. В ночь с четверга на пятницу не только «сны сбываются», но и становится холодно: температура едва достигнет +9 градусов.
Пока синоптики не могут сказать однозначно, придет ли еще жара на Урал или нет, но в ближайшие две недели будет умеренно тепло и дождливо, температурный максимум составит +26 градусов.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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