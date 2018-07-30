Синоптики рассказали, какой погодой Воронежская область встретит последний месяц лета

Первые два месяца жарой практически не отличались. Погода на ближайшей рабочей неделе будет наконец по-настоящему летней: днём столбики термометров не будут опускаться ниже 24 градусов. Ливней не ожидается, возможны лишь кратковременные дожди, сообщил Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 30 июля, в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, температура до +28. В районах области днём возможны небольшие дожди с грозами, ветер северо-восточный, 8-13 м/с, при грозах — до 17 м/с. Во вторник, 31 июля, во всём регионе переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. В Воронеже ночью до +18, днём до +26, в районах области ночью 14-19 градусов, днём 24-29 градусов. Первый день последнего месяца лета, 1 августа, будет жарким, сухим и преимущественно ясным. В Воронеже ночью до +17, днём до +28, в районах 13-18 градусов и 25-30 градусов соответственно. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Четверг, 2 августа, будет ещё жарче. По-прежнему малооблачно и без осадков. В Воронеже ночью до +17, днём до +30, в некоторых районах области температура на несколько градусов будет ещё выше. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Пятница, 3 августа, будет самым жарким днём на неделе. Ночью столбики термометров покажут +19, днём +31, в районах — ещё больше. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Екатерина Трещикова

Фото — Янина Гришкова