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Синоптики дали прогноз на последний месяц лета в Воронежской области
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Синоптики дали прогноз на последний месяц лета в Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Весь июль, за исключением одного дня, температура была выше нормы. Прогноз синоптиков на июль оправдался — как и обещали, в целом он был жарким и дождливым. Только один день, 5 июля, температура опустилась на полтора градуса ниже нормы, остальные 30 дней были теплее обычного. Август же будет тоже немного жарче, чем это полагается в Воронежской области — среднесуточная температура составит +19,4, хотя норма на один градус ниже. А вот осадков выпадет около 90% от нормы — около 50 мм (вместо 57 мм), сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре. — Начало последнего месяца будет жарким. Днём температура воздуха будет подниматься до 23-28 градусов, ночью термометры покажут 13-16 градусов. Такую погоду обеспечивает антициклон с северо-востока. Благодаря ему до 4 августа в Воронежской области будет не только жарко, но ещё и без осадков и с переменной облачностью, — рассказали в региональном гидрометцентре. Подробный прогноз на рабочую неделю читайте здесь. Екатерина Трещикова
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