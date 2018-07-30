Погода на неделю: последние июльские дни будут теплыми, в начале августа температура начнет снижаться

С наступлением августа жителей Кировской области ожидает планомерное снижение температуры воздуха.

С таким прогнозом выступил gismeteo.ru.

Если первая половина наступившей недели выдастся относительно теплой, то, начиная с четверга, температура воздуха пойдет на спад. Так, в последние июльские дни воздух прогреется до +23.. +25 градусов, а первого августа ожидается и вовсе до +28 градусов.

Однако уже второго августа придет относительное похолодание. В четверг в регионе пройдут сильные ливни с грозами, а температура воздуха опустится до +21 градуса.

Впрочем, в пятницу будет уже солнечно, но столбик термометра не поднимется выше +20.

В выходные ждет теплая погода, осадков не ожидается. При этом воздух прогреется лишь до +22 градусов. А ночью будет прохладно, температура воздуха понизится до 10 градусов со знаком плюс.