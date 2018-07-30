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Прогноз погоды на понедельник, 30 июля
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Прогноз погоды на понедельник, 30 июля 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Карельский Гидрометцентр обещает жаркую погоду без осадков.
В понедельник, 30 июля, синоптики прогнозируют теплый, а местами жаркий день.
Ветер поменяет направление и будет дуть с востока и юго-востока, но при этом сохранять умеренность. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +23, +25. Обещают небольшую облачность и никаких осадков.
По Карелии также не ожидается осадков, температура воздуха ночью +13, +18, местами, правда до  +7. Днем воздух по республике прогреется до +23, +28, местами до +30.
По материалам: ptzgovorit.ru
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