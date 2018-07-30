Прогноз погоды на понедельник, 30 июля

Карельский Гидрометцентр обещает жаркую погоду без осадков.

В понедельник, 30 июля, синоптики прогнозируют теплый, а местами жаркий день.

Ветер поменяет направление и будет дуть с востока и юго-востока, но при этом сохранять умеренность. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +23, +25. Обещают небольшую облачность и никаких осадков.