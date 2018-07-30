Первые числа августа не порадуют хорошей погодой 

Согласно прогнозу синоптиков до конца июля новосибирцам не стоит ждать жары. Но и в начале августа тоже знойных дней даже не намечается.
По прогнозу, в первой половине начавшейся недели, согласно прогнозам Новосибирского Гидрометцентра будет относительно прохладно: северный ветер принесет в Новосибирск ночи в пределах +10… +12 градусов. А днем ожидается +19… +21. А в первых числах августа могут быть небольшие дожди, а северо-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. Поэтому, например 2 августа, ожидается понижение дневной температуры: до +15… +17 градусов.