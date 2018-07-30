Ещё
Первые числа августа не порадуют хорошей погодой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Первые числа августа не порадуют хорошей погодой 

АиФ-Новосибирск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Согласно прогнозу синоптиков до конца июля новосибирцам не стоит ждать жары. Но и в начале августа тоже знойных дней даже не намечается.
По прогнозу, в первой половине начавшейся недели, согласно прогнозам Новосибирского Гидрометцентра будет относительно прохладно: северный ветер принесет в Новосибирск ночи в пределах +10… +12 градусов. А днем ожидается +19… +21. А в первых числах августа могут быть небольшие дожди, а северо-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. Поэтому, например 2 августа, ожидается понижение дневной температуры: до +15… +17 градусов.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Кровавую Луну и затмение можно увидеть сегодня ночью в Новосибирске Город, которого нет. В Сибири вымирают моногорода Борщевик наступает. Война без особых причин
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве64
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле202
Почему в Турции обижают россиянок267
Крымский мост покорил сердца украинцев222
Полеты через Москву резко подорожают27
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение