Ещё
Синоптики предупредили о дождях в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили о дождях в Приморье 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Погода в Приморье, которая на прошедшей неделе демонстрировала рекордно высокие температуры воздуха, во вторник станет прохладнее из-за дождей, сообщает в понедельник пресс-служба Приморского гидрометцентра.
"Завтра синоптическая ситуация изменится. Над территорией Приморского края будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы. При дождях температурный фон понизится, а в районах, куда атмосферный фронт доберется только к вечеру, по-прежнему будет жарко", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе сразу два температурных рекорда обновила погода во Владивостоке. В субботу при слабом северо-западном ветре воздух прогрелся до плюс 31,3 градуса, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (плюс 31 градус), зафиксированный в 1972 году. Ранее 24 июля во Владивостоке столбик термометра поднялся до отметки плюс 30,9 градуса, превысив прежний максимум дня (плюс 30,6 градуса), который отмечался в 1967 году.
ТАСС: последние новости
Число потенциальных инвесторов в Крыму после открытия моста выросло вдвое Гроза в Москве сорвала первый в России концерт Gorillaz Умер режиссер-документалист Игорь Беляев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сильная военная держава»216
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?590
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала48
В Латвии захотели раздробить Россию250
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле110
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение