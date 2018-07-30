Синоптики предупредили о дождях в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 30 июля. / ТАСС /. Погода в Приморье, которая на прошедшей неделе демонстрировала рекордно высокие температуры воздуха, во вторник станет прохладнее из-за дождей, сообщает в понедельник пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"Завтра синоптическая ситуация изменится. Над территорией Приморского края будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы. При дождях температурный фон понизится, а в районах, куда атмосферный фронт доберется только к вечеру, по-прежнему будет жарко", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе сразу два температурных рекорда обновила погода во Владивостоке. В субботу при слабом северо-западном ветре воздух прогрелся до плюс 31,3 градуса, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (плюс 31 градус), зафиксированный в 1972 году. Ранее 24 июля во Владивостоке столбик термометра поднялся до отметки плюс 30,9 градуса, превысив прежний максимум дня (плюс 30,6 градуса), который отмечался в 1967 году.