Антициклон «прогнал» дожди из Орловской области

В ближайшие дни Орловская область будет находиться под влиянием антициклона с севера. В регионе ожидается жаркая погода, сообщают синоптики Росгидромета

С воскресенья атмосферное давление начало расти, уменьшив вероятность дождей уменьшится. Сегодня днём, 30 июля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточной четверти, умеренный 6-11 м/с.

Температура ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.