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Антициклон «прогнал» дожди из Орловской области
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Антициклон «прогнал» дожди из Орловской области 

РИА 57 51 минуту назад
Фото: РИА 57
В ближайшие дни Орловская область будет находиться под влиянием антициклона с севера. В регионе ожидается жаркая погода, сообщают синоптики Росгидромета.
С воскресенья атмосферное давление начало расти, уменьшив вероятность дождей уменьшится. Сегодня днём, 30 июля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточной четверти, умеренный 6-11 м/с.
Температура ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.
Сообщение Антициклон «прогнал» дожди из Орловской области появились сначала на РИА 57.
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