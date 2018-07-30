В ближайшие дни Орловская область будет находиться под влиянием антициклона с севера. В регионе ожидается жаркая погода, сообщают синоптики Росгидромета.
С воскресенья атмосферное давление начало расти, уменьшив вероятность дождей уменьшится. Сегодня днём, 30 июля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточной четверти, умеренный 6-11 м/с.
Температура ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.
Сообщение Антициклон «прогнал» дожди из Орловской области появились сначала на РИА 57.