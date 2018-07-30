Москва комфортная: 30 июля порадует теплом и отсутствием дождей

Утро понедельника будет ощущаться весенним, а ближе ко дню летнее тепло напомнит о себе.

Безветренное утро 30 июля, в понедельник, порадует москвичей, успевших привыкнуть к жаре, сравнительной прохладой: температура воздуха опустится до 14 градусов. А ближе ко дню — нагреется до плюс 24-26 градусов по Цельсию. Облачность проявит себя с переменным успехом. Осадков не ожидается. Северо-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник 31 июля температура воздуха вновь опустится до 14-16 градусов тепла. Облачность останется переменной, сообщает Росгидрометцентр

Напомним, ранее синоптики прогнозировали: 30 июля не ожидается никаких опасных природных явлений.